فوائد غير متوقعة للبكاء.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضح الدكتور أندرياس يينه، أخصائي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني، أن البكاء له فوائد عديدة للصحة النفسية والجسدية على حد سواء، مشيرا إلى أنه يُتيح التعبير عن المشاعر السلبية مثل الحزن والإحباط بطريقة صحية.

وأضاف "بينه" أن البكاء يؤدي دورا مهما في معالجة التجارب المؤلمة وتقليل التوتر العاطفي، ليمثل بذلك خطوة أساسية نحو الشفاء العاطفي.

بالإضافة إلى، تحفيز إفراز هرمون "الإندورفين" الذي يُعرف بمسكنه الطبيعي للألم، كما أنه يعزز إنتاج الخلايا المناعية، ما يُحسن مقاومة الجسم للأمراض.

مخاطر كبت البكاء

وحذر الطبيب الألماني من مخاطر كبت البكاء، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى تفاقم المشكلات العاطفية، ما يرفع من خطر الإصابة بالاكتئاب أو غيرها من الأمراض النفسية.

كما أوضح أن كبت المشاعر والدموع باستمرار يؤدي إلى ظهور أعراض جسدية مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم، أو حتى مشكلات في القلب.

التأثيرات السلبية لكبت المشاعر

وأشار "يينه" إلى أن كبت البكاء والمشاعر الأخرى بشكل مستمر يسبب البرود العاطفي وفقدان التعاطف.

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