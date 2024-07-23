هل يجب الانتظار 30 دقيقة بعد الأكل قبل السباحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يزال الكثير من الأشخاص يعتقدون بضرورة الانتظار 30 دقيقة بعد الأكل قبل السباحة، تجنبا للغرق أو صعوبة السباحة بسبب "تحول الدم إلى البطن بدلا من العضلات، فما حقيقة هذا الأمر؟

أوضح الدكتور البريطاني ماثيو بادجيت، من كليفلاند كلينيك، أن لا داعي للقلق من تدفق الدم إلى العضلات بعد تناول وجبة خفيفة، مثل موزتين وشرب بعض الماء، أو حتى وجبة أكبر، قبل السباحة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لكن شدد "بادجيت" على أهمية شرب الماء قبل السباحة، خاصةً في درجات الحرارة المرتفعة، لتجنب الجفاف الذي قد يسبب التعب الشديد، خاصةً مع تعرّق الجسم أثناء السباحة.

وأشار إلى أن القفز في المسبح بعد الأكل لا يُشكل أي خطر على صحة الإنسان خلال ممارسة السباحة الترفيهية.

أما بالنسبة للرياضيين:

يُنصح الرياضيين الذين يخططون لممارسة السباحة أو أي نشاط رياضي آخر، الانتظار بعض الوقت بعد تناول الطعام لتجنب الشعور بالتقلصات أو عسر الهضم.

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