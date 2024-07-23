كيف يؤثر النوم غير المنتظم على نسبة السكر فى الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة وثيقة بين التباين في مدة النوم ليلا وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتوصلت الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين ينامون فترات زمنية مختلفة كل ليلة، هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري مقارنة بمن ينامون عددًا ثابتًا من الساعات، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

كيف أجريت الدراسة؟

للوصول إلى هذه النتائج، قام الباحثون بتحليل بيانات 84,421 شخصًا، طُلب منهم ارتداء أجهزة قياس تسارع لقياس مدة ونوعية نومهم على مدار 7 أيام.

ما هي النتائج؟

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من تباين كبير في مدة نومهم، أي بفارق 31 إلى 45 دقيقة عن متوسط مدة نومهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري بنسبة 15٪ مقارنة بمن ينامون عددًا ثابتًا من الساعات.

و ازدادت هذه النسبة بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من تباين كبير في مدة نومهم، بفارق 91 دقيقة أو أكثر، حيث ارتفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59٪.

تأثير نمط الحياة

وجد الباحثون أيضا أن الأشخاص الذين لديهم تباين كبير في مدة نومهم لأكثر من 60 دقيقة، لكنهم اتبعوا نمط حياة صحيًا وعاشوا في بيئة مناسبة، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

فقد انخفض خطر الإصابة لديهم بنسبة 11٪ مقارنةً بمن لم يتبعوا نمط حياة صحيًا.

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