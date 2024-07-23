كيف يؤثر تناول القشطة على صحة القلب والجلد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القشطة من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن كيف يؤثر تناولها على صحة القلب والجلد؟

في هذا الصدد، نصحت الدكتورة يكاتيرينا كورباتوفا، خبيرة التغذية الروسية، بإضافة القشدة الطبيعية في نظامك الغذائي لما لها من فوائد صحية جمة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأكدت على دورها الفعّال في تحسين عمل القلب والأوعية الدموية، وتعزيز جودة النوم، والحفاظ على صحة وجمال البشرة.

مكونات غنية لبناء الجسم

أشارت "كورباتوفا" أن القشدة غنية بالحمض الأميني الليوسين الذي ضروريا لبناء وتطوير الأنسجة العضلية وتقوية جهاز المناعة.

وتحتوى أيضا على التيروزين غير الأساسي يُسهم في إنتاج البروتينات والدوبامين في الجسم.

تأثير المعالجة على التركيب الغذائي

أوضحت الخبيرة أن تركيبة القشدة تختلف قليلا اعتمادا على طريقة المعالجة الحرارية للمادة الخام، فالقشدة المُبسترة تحتفظ بتركيبها الكيميائي بشكل أفضل.

أما القشدة المعقمة فقد يتغير تركيبها بفعل الحرارة، ويفقد حمض الأسكوربيك قوته، ما يجعله أقل امتصاصا في الجسم وأقل قيمة غذائية.

فوائد القشطة:

تعزيز عمل الجهاز العصبي.

تقوية العظام والأسنان.

تنظيم النوم وتحسين جودته.

إمداد الجسم بالطاقة والنشاط.

تزويد الجسم بالبروتين اللازم.

الحفاظ على مستوى الكولسترول الطبيعي.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تحسين صحة ومرونة الجلد.

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