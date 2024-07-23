الامارات | طبيب نفسي يحذر من خطورة كبت البكاء على الصحة: قد يسبب مشاكل في القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أخصائي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني الدكتور أندرياس يينه أن البكاء يتمتع بفوائد عدة للنفس والجسد على حد سواء؛ إذ يسمح بالتعبير عن المشاعر السلبية مثل الحزن أو الإحباط بطريقة صحية.

وأشار إلى أن البكاء يساعد على معالجة التجارب المؤلمة وتقليل التوتر العاطفي؛ لذا يمثل خطوة مهمة نحو الشفاء العاطفي.

وأوضح أن البكاء يعزز إفراز مادة «الإندورفين»، التي تعمل كمسكن طبيعي للألم، كما أن البكاء يحفز إنتاج الخلايا المناعية، ما يجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض.

وحذر الطبيب النفسي الألماني من خطورة كبت البكاء؛ إذ إنه يؤدي إلى تفاقم المشاكل العاطفية، ما يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب أو الأمراض النفسية الأخرى.

كما يمكن أن يؤدي كبح المشاعر والدموع باستمرار إلى ظهور أعراض جسدية مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم أو حتى يسبب مشاكل في القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي كبت البكاء والمشاعر الأخرى باستمرار إلى البرود العاطفي وفقدان التعاطف.