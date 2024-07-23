9 علامات تكشف وجود مشكلة في الكبد.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، فهو يؤدي دورا مهما في تصفية السموم، وتخزين الطاقة، وإنتاج البروتينات، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

ولكن، يُصاب الكبد بمشكلات صحية تهدد وظائفه الحيوية.

في هذا الصدد، حذرت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة في ألمانيا من مخاطر أمراض الكبد، مشيرة إلى وجود بعض العلامات التحذيرية التي تنذر بوجود مشاكل في هذا العضو الحيوي.

أبرز العلامات التحذيرية:

اصفرار العين والجلد، بسبب تراكم مادة "البيليروبين" في الدم والأنسجة.

البول الداكن.

الحكة في الجلد.

مشاكل الهضم.

زيادة الوزن، نتيجة تراكم السوائل في الجسم.

الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

نزيف الأنف.

فقدان الشهية.

الضعف العام والتعب المستمر.

طرق التشخيص:

فحص الدم، لتحديد قيم وظائف الكبد.

منظار البطن.

أخذ عينة من أنسجة الكبد للفحص.

تقنيات التصوير، مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والتحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي.

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: غني بالفيتامينات وقليل الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

ضبط مستوى السكر في الدم.

الإقلاع عن التدخين والكحول والمخدرات.

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