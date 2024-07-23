نصائح ذهبية لمكافحة التهاب المعدة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من التهاب المعدة، ما يسبب لهم شعورا بالانزعاج وعدم الراحة.

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور أليكسي بيريزنيكوف، خبير التغذية الروسي، نصائح غذائية تساعد على تخفيف أعراض التهاب المعدة، وحموضة المعدة، وفقا لوكالة "نوفوستي الروسية".

يقول "بيريزنيكوف": "يوصي أطباء الجهاز الهضمي ينصحون المرضى الذين لا يعانون من حساسية الحليب بتناوله، إلى جانب منتجات الألبان غير الحمضية مثل الجبن القريش باستثناء قليل الدسم والكريم".

وأوضح أن هذه التوصيات تأتي بشرط عدم وجود تصلب الشرايين أو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم لدى المريض.

كما ينصح بتناول الدواجن ولحم البقر، مع الحرص على طهيهما بطريقة السلق أو الشوي.

أفاد خبير تغذية أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في مكافحة التهاب المعدة، بينما يجب تجنب أخرى.

الأطعمة المفيدة

الأسماك:

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

عصيدة الشوفان بالحليب:

تُسهم في تهدئة بطانة المعدة وتخفيف الأعراض.

الأطعمة التي يجب تجنبها:

المرق الدهني

يحتوي على كمية كبيرة من المستخلصات التي تُحفز إفراز عصير المعدة، ما يُزيد من تهيج المعدة.

الفلفل الأحمر

مادة البيبيرين الموجودة في الفلفل تسبب زيادة إفراز عصير المعدة.

التوابل والبهارات الحارة

تُحسن الشهية، لكنها تتسبب في تفاقم أعراض التهاب المعدة.

ويجب في حالة الإصابة بالتهاب المعدة، اتباع نظام تناول وجبات الطعام أربع إلى خمس مرات يوميا وبكمية صغيرة.

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