5 أطعمة تساعد على تقوية المناعة.. تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، خبيرة التغذية الروسية، إلى أهمية اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية لتعزيز مناعة الجسم، خاصة خلال موسم تغيرات الطقس التي تُعرضه للإصابة بالأمراض، وفقا لموقع "mosregtoday" الروسي.

وذكرت الدكتورة 5 أطعمة أساسية تساعد على تقوية جهاز المناعة، وتشمل:

الدجاج:

نظرا لأنه مصدرًا غنيًا بالبروتين، وهو العنصر الأساسي لتكوين خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة العدوى.

البطاطس والبرتقال:

بسبب احتوائهما على النسب اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامينات B وC الضرورية للجسم، التي تعمل على تطبيع العمليات في جسم الإنسان وتساعد في بناء مناعة قوية.

الحبوب الكاملة:

غنية بالألياف الغذائية التي تُسهم في تحسين من صحة ميكروبيوم الأمعاء، أي بكتيريا الأمعاء الغليظة لأن استقرارها وتنوعها يؤثر بشكل مباشر على مناعة الإنسان.

الزيوت النباتية:

الزيوت النباتية غير المكررة، مثل زيت الزيتون، غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، كما أنها مضادة للالتهابات وتحسن عمل الأمعاء.

الفواكه الطازجة:

تحتوي أيضا على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات الضرورية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

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