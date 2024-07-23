3 طرق للحفاظ على العضلات أثناء إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، تستهلك سعرات حرارية أقل ما يحرقها جسمك، ما يدفعه إلى تكسير الدهون والأنسجة للحصول على الطاقة.

لكن، يؤدي ذلك أيضا إلى فقدان كتلة العضلات، ما يُبطئ عملية التمثيل الغذائي ويُعيق فقدان الوزن على المدى الطويل، فضلا عن، التأثير السلبي على صحة الجسم، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

كيف تعرف أنك تفقد كتلة عضلية؟

هناك 3 علامات تحذيرية تشير إلى فقدان كتلة العضلات خلال اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن:

فقدان الوزن بمعدل سريع

فقدان أكثر من كيلوجرام واحد في الأسبوع يدل على أن النظام الغذائي قاس للغاية، ما يؤدي إلى تآكل العضلات بدلًا من الدهون.

الشعور بالتعب والإرهاق

الشعور المستمر بالتعب وضعف الأداء البدني مؤشرا على فقدان العضلات.

تقلبات المزاج

تعاني من تقلبات المزاج والقلق أو الاكتئاب نتيجة انخفاض مستويات هرمونات معينة مرتبطة بصحة العضلات والعقل.

كيف تحافظ على عضلاتك خلال إنقاص الوزن؟

ممارسة تمارين القوة

تُساعد تمارين بناء العضلات على منع فقدانها.

وإليك بعض الأمثلة: تمارين رفع الأثقال، تمارين الضغط، تمارين السكوات.

تناول المزيد من البروتين

الأطعمة الغنية بالبروتين ضرورية لبناء العضلات والحفاظ عليها، وتشمل: اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، البقوليات، المكسرات.

إبطاء خطة فقدان الوزن

من الأفضل اتباع نظام غذائي معتدل لفقدان الوزن تدريجيا، لمنع الجسم من تنشيط آليات الدفاع عندما نحاول إنقاص الوزن.

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