نصائح للوقاية من حصوات الكلى.. وطرق للتخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني معظم الأشخاص من حصوات الكلى، ويحتوي البول عادة على بلورات من المعادن تسهم في تخليص الجسم من المعادن الزائدة في النظام الغذائي.

وبالنسبة لبعض الأشخاص، تنمو هذه البلورات بشكل أكبر وتبقى في الكلى بدلا من المرور عبر الجهاز البولي، وعندما تمر الحصوة في النهاية يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، وفقا لموقع "healthdigest".

ويمكن لأي شخص أن يصاب بحصوات الكلى، ولكن الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة يعانون من حصوات الكلى هم أكثر عرضة للإصابة.

كما أن الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والصوديوم تجعلك أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى، أو الجفاف، لأنه يجعل البول أكثر تركيزا.

ويمكن أن يؤدي انخفاض كمية البول إلى صعوبة إذابة البلورات في الكلى، ويعد شرب المزيد من الماء الطريقة الأولى لمنع حصوات الكلى.

الترطيب المناسب لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى

إن شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة يعد ترطيب زائد ويسبب الذهاب إلى المرحاض كثيرا، وبدلا من ذلك، من الأفضل تناول القليل من الماء في كل مرة على مدار اليوم أو أثناء تناول وجبات الطعام.

ويمكن إضافة عصير الليمون إلى الماء، وهذا يساعد على منع تكوين أنواع معينة من حصوات الكلى، نظرا لمحتواه من حمض الستريك.

ويمكن ترطيب الجسم أيضا من خلال الفواكه والخضروات، على سبيل المثال البطيخ حيث يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

طرق أخرى للوقاية من حصوات الكلى

الترطيب المناسب هو أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولكن يمكنك إجراء تغييرات أخرى لمنع تكون الحصوات مثل تقليل تناول الملح.

وتعد حصوات أكسالات الكالسيوم هي النوع الأكثر شيوعا من حصوات الكلى، لذا قد يفكر الأشخاص المعرضون لحصوات الكلى في تقليل الأكسالات من نظامهم الغذائي.

وتوجد الأكسالات في العديد من الأطعمة مثل حليب الصويا والتوت الأزرق والسبانخ.

ويجب عليك زيادة كمية الكالسيوم التي تتناولها حتى يرتبط بأي أكسالات موجودة في نظامك الغذائي، ويساعد على تخلص الجسم من الأكسالات الزائدة.

وحصوات الكلى الشائعة الأخرى هي حصوات حمض البوليك، والتي تتكون عندما يكون نظامك الغذائي غني بالبيورينات، وهذا المركب الكيميائي الموجود في العديد من الأطعمة يجعل البول أكثر حمضية ويشكل حصوات الكلى.

وتوجد البيورينات في اللحوم العضوية والحمراء والسردين والكحول وشراب الذرة عالي الفركتوز.

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