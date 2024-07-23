أحذية "جيلي" تسيطر على موضة صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تسيطر أحذية "جيلي" على عالم الموضة النسائية هذا الصيف، وتُضفي لمسة من الأناقة والحيوية على إطلالات السيدات، وفقا لمجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال.

وتتميز أحذية "جيلي" بخامتها الخفيفة المصنوعة من PVC، ما يجعلها مثالية لفصل الصيف، حيث تُتيح للقدمين الشعور بالراحة والتهوية الجيدة.

وتأتي هذه الأحذية هذا الموسم بتصميمات متنوعة، أبرزها الصنادل المريحة وأحذية الباليرينا العصرية.

ألوان زاهية وتصميمات متنوعة

وأضافت المجلة أن أحذية جيلي تخطف الأنظار إليها من خلال الألوان الزاهية مثل الوردي والتركواز والأحمر، كما تتمتع بعض الموديلات بمظهر هادىء وتتألق بالمظهر الشفاف أو تكتسي باللون الأسود.

ولا يقتصر تنسيق هذه الأحذية على إطلالة الشاطئ فقط، وإنما يمكن ارتداؤها في الحياة اليومية أيضا، حيث يمكن تنسيقها مع فستان صيفي أو بنطال جينز.