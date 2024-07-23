فوائد صحية غير متوقعة لـ دبس الرمان.. احرص على إضافته لطعامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

دبس الرمان عبارة عن سائل أحمر كثيف يتم تحضيره من عصير الرمان، وله فوائد عديدة لها تأثير كالسحر على الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن دبس الرمان يتميز بطعمة اللذع الحامضي، ولونة الأحمر الداكن، ومشتق من عصير الرمان، كما أنه غني بفيتامينات وعناصر مهمة تحافظ على أجهزت الجسم من أي ضرر.

وأشارت إلى أن دبس الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على الحماية من الجذور الحرة المسببة للتلف والأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن دبس الرمان يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين مستوى الكوليسترول مما يقلل مخاطر القلب.

وأكدت على أن دبس الرمان يحسن من عملية الهضم، ويخفف من عسر الهضم والإمساك.

وقدمت عدة فوائد أخرى لدبس الرمان مثل ما يلي:

تنظيم مستوى السكر في الدم.

حماية البشرة من الشيخوخة.

تقوية العظام.

تعزيز المناعة.

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