"الفلفل الأسود على الملح" إليك تأثيره على صحة الكلى والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

اعتبر الملح والفلفل الأسود توابل أساسية على مائدة كل منزل، ولكن هل تساءلت يومًا عن تأثيرهما على صحة الكبد والكلي، هذين العضوين الحيوين في جسمنا؟

يقول أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية إليك تأثير الفلفل الأسود والملح على صحة هذين العضوين الحيوين.

- الفلفل الأسود

قد يكون للفلفل الأسود بعض الفوائد الصحية، مثل خصائص مضادة للالتهابات و تحسين صحة الجهاز الهضمي للإنسان، وتعزيز صحة القلب.

من المهم استهلاك الفلفل الأسود باعتدال، حيث قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى تهيج المعدة.

- الملح

يُعد الإفراط في استهلاك الملح ضارًا بصحة الكبد والكلى، حيث يمكن أن يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

السكتة الدماغية

حصى الكلى

تلف الكبد

من المهم اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن استهلاك الملح، والتي توصي بتناول كمية لا تزيد عن 5 جرام من الملح يوميًا.

نصائح طبية مهمة للحفاظ على صحة الكبد والكلى

اتباع نظام غذائي صحي متوازن غني بالفواكه والخضروات.

شرب كمية كافية من الماء

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

إجراء فحوصات طبية منتظمة

لا يُعد الفلفل الأسود ضارًا بصحة الكبد أو الكلى، ولكن يجب استهلاكه بشكل معتدل

أما الإفراط في استهلاك الملح فيمكن أن يكون له آثار سلبية على صحة هذين العضوين.

اتباع نمط حياة صحي يُساعد على حماية الكبد والكلى من الأمراض والحفاظ على صحتهما لسنوات طويلة.

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