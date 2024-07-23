3 علامات تظهر على يديك تنذرك بمشكلة خطيرة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سعيد شلبي استشاري الكبد يقول الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، حيث يؤدي دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية.

تصفية السموم من الدم.

هضم الدهون.

تخزين الطاقة على شكل جليكوجين.

إنتاج البروتينات.

وعندما يُصاب الكبد بمشكلة، قد تظهر بعض العلامات والأعراض على الجسم، وقد تكون بعض هذه العلامات واضحة، بينما قد تكون أخرى خفية.

3 علامات تظهر على يديك قد تُشير إلى وجود مشكلة خطيرة في الكبد

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

يُعد اصفرار الجلد والعينين من أكثر العلامات شيوعًا لمرض الكبد، يحدث ذلك بسبب تراكم مادة البيليروبين في الجسم، وهي مادة صفراء تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء.

إذا لاحظت اصفرارًا في جلدك أو عينيك، فمن المهم مراجعة الطبيب على الفور.

الخطوط العنكبوتية

تظهر الخطوط العنكبوتية على شكل شعيرات دموية حمراء صغيرة على سطح الجلد، وتكون أكثر وضوحًا في منطقة الوجه والصدر والظهر.

تُعد هذه الخطوط علامة على ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي، وهو الوريد الذي ينقل الدم من الأمعاء إلى الكبد.

قد تكون الخطوط العنكبوتية علامة على وجود تليف الكبد أو غيرها من أمراض الكبد.

تغير لون الأظافر

قد تُصبح أظافرك شاحبة أو بيضاء أو بنية اللون إذا كان الكبد لا ينتج بروتين الكيراتين بشكل كافٍ.

يُعد بروتين الكيراتين مهمًا لصحة الأظافر والشعر.

قد يُصبح لون باطن الأظافر داكنًا أيضًا، وهو ما يُعرف باسم "الأظافر البنية".

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على يديك، فمن المهم مراجعة الطبيب على الفور.

فكلما تم تشخيص مشكلة الكبد مبكرًا، كلما زادت فرص العلاج والشفاء.

هناك بعض الأعراض الأخرى التي قد تُشير إلى وجود مشكلة في الكبد، مثل

التعب والإرهاق.

فقدان الشهية.

الغثيان والقيء.

انتفاخ البطن.

الحكة في الجلد.

البول الداكن.

براز بلون الطين.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أيضًا مراجعة الطبيب.

تذكر أن الكبد هو عضو حيوي يؤدي دورًا هامًا في صحتك العامة.

من المهم الحفاظ على صحة الكبد من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

كما يجب عليك إجراء فحوصات طبية منتظمة للتأكد من صحة الكبد.

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