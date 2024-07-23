الامارات | أصغر طائر في العالم يجد ملاذاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في بالبيتيه بكوبا، تحولت حديقة برنابي هيرنانديز ملاذاً للطائر الطنان الموجود فقط في هذا البلد، وهو أصغر طائر في العالم، إذ يتراوح طوله بين خمسة وستة سنتيمترات ووزنه بالغرامات بين 1,6 و2,5.

ويقول الرجل السبعيني وهو ينظر إلى طائرين يتوجّهان إلى وعاء مياه صغير معلّق في الحديقة «لا نملّ منه قط. فدائماً نكتشف شيئاً جديداً عنه!».

ومع أنّ اسمه العلمي «ميليسوغا هيليناي»، إلا أنّ الكوبيين أطلقوا عليه اسم «زونزونسيتو» أو «زونزون» الصغير، وهو اسم يُطلق على الطيور الطنانة في إشارة إلى طنين أجنحتها.

وفي الحديقة المظللة حيث تنمو أشجار المانجو والجوافة والأفوكادو، تطير ستة من هذه الطيور الطنانة بسرعة كبيرة في الحديقة، تحت أعين عدد قليل من السياح الذين كانوا يحملون هواتفهم ويلتقطون صوراً لها.

لكنّ برنابي هيرنانديز وزوجته خوانا ماتوس ما كانا ينويان تحويل حديقتهما المتواضعة إلى هذا المكان الثمين، الذي يُسمى اليوم «لا كاسا دي لوس كوليبريز» والمُتاح للزوار.

وبدأ الموضوع قبل 20 عاماً عندما اضطر برنابي إلى إعادة بناء كل شيء بعدما دمّر إعصار ميشيل منزله في قرية صغيرة تقع داخل سييناغا دي زاباتا، أكبر الأراضي الرطبة في منطقة البحر الكاريبي.

وخصصت له الحكومة المعدات والأرض لإعادة بناء منزل في قرية بالبيتي، على أطراف سييناغا.

ويقول «لقد انتقلت إلى هنا، ولكن لم تكن هناك طيور»، مضيفاً «زرعت نبات (بوناسي) لتوفير ظل وجذب بعض الطيور»، في إشارة إلى شجيرة هاميليا باتينز الشهيرة بثمارها التي تجذب الطيور.

لكنّه لم يكن يدرك أنّ الطائر الطنان يحبّ تحديداً رحيق أزهار «بوناسي»، ولم يستغرق ظهور أول الطيور وقتاً طويلاً.

ويضيف «عندما رأيت طير زونزونسيتو للمرة الأولى، اعتقدت أنها حشرة». ثم قرر أن يزرع نباتات «بوناسي» أخرى تتميّز بأنها تزهر طوال العام. فباتت حديقته تستقطب شيئاً فشيئاً الطيور الطنانة التي تعشش في الغابة المجاورة.

ويمكن رصد نوع آخر من الطيور الطنانة، أكبر بقليل (10 سنتمترات) وأكثر شيوعاً، هو «ريكورديا ريكوردي» الموجود ليس فقط في كوبا، بل أيضاً في بعض الجزر المجاورة لمنطقة البحر الكاريبي.

وبفضل النصائح التي قدّمها المرشدون في متنزه سييناغا دي زاباتا الطبيعي، الشهير بضمّه أنواعاً كثيرة من الطيور (175 نوعاً بين مهاجرة ومستوطنة)، تعلّم برنابي وخوانا كيفية تحضير خليط دقيق من الماء والسكر ووضعه في أوعية الشرب وتنظيف الأخيرة بعناية لتجنّب الفطريات.

ولاحظ الزوجان أنّ رأس ذكر هذا الطير يتحوّل إلى الأحمر خلال موسم التكاثر. ولايزال هذا الطير يثير فضول العلماء والزوار بقدرته على التحليق إلى الخلف.

ويعتبر أوريستيس مارتينيز، وهو عالم طيور هاوٍ مشهور متحدر أيضاً من سييناغا دي زاباتا، أنّ محمية برنابي مفيدة للطائر الطنان، مضيفاً «إنّها تحمي الطائر. فخلال فترة التكاثر، تجمع الأنثى الطعام للصيصان بسهولة أكبر».

ويصنّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «ميليسوغا هيليناي» ضمن الأنواع «القريبة من التهديد بالانقراض» ويقدّر أعدادها بما بين 22 و66 ألف طائر.

وعندما ضرب إعصار ميشيل المنطقة في العام 2001، «اختفت طيور زونزونسيتو، ولم تعد هناك زهور، ونفق عدد كبير منها».

ومن المستحيل على برنابي هيرنانديز معرفة عدد الطيور الطنانة التي تزور حديقته يومياً، لأنّ سرعة تحليقها تجعل تعدادها أمراً صعباً، لكنّه يقول إنّه يراها طوال العام. ويبدي فرحته بأنّ كوبا «تضم أصغر طائر في العالم».