تصرف عدواني.. سيدة تعض مضيف طيران وتمزق ملابسه على متن طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شهدت رحلة طيران تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، رقم 762، المتجهة من ميامي إلى مدينة نيوارك في نيو جيرسي، حادثًا، حيث سجلت كاميرات المراقبة سلوكًا عدوانيًا من قبل إحدى الراكبات،وفقا لمانشر عبر منصة إكس حاليا تويتر سابقا.

ووفقًا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت الراكبة، التي لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن، بعضّ مضيف طيران أثناء محاولة طاقم الطائرة تقييد معصميها بأربطة بلاستيكية.

ولم تتوقف سلوكياتها عند هذا الحد، بل قامت بتمزيق قطعة من ملابس مضيف الطيران، ووجهت السباب والشتائم للركاب، وهددت بقتلهم.

وتسبب سلوكها في تحويل مسار الرحلة إلى مدينة أورلاندو، مع تأخيرها ثلاث ساعات ونصف الساعة.

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