قبل ما تلبسها.. ما أصل "الكرفتة" ولماذا سميت بهذا الاسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

"الكرفتة" قطعة أساسية في خزانة ملابس أي رجل أنيق، تُضفي لمسة راقية على إطلالته وتُكمل أناقته، لكن هل تساءلت يوما عن أصل هذه القطعة؟

أصل ظهور "الكرفتة" وسر تسميتها بهذا الاسم

يرجع تاريخ "الكرفتة" إلى القرن السابع عشر، خلال حرب الثلاثين عاما (1618-1648) في أوروبا، حيث استأجر الملك لويس الثالث عشر ملك فرنسا مرتزقة من كرواتيا، وكان هؤلاء المرتزقة يرتدون قطعة قماش حول أعناقهم كجزء من زيهم الرسمي.

أعجب الملك لويس بهذه القطعة، فأمر بجعلها الزي الرسمي لحضور التجمعات الملكية، تكريما للجنود الكروات.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت هذه القطعة في جميع أنحاء أوروبا، وأطلق عليها اسم "La Cravate" نسبة إلى كرواتيا، وهو الاسم الذي تحول مع مرور الوقت إلى مختلف اللغات إلى "الكرفتة"، وفقا لموقعي "buffalo" و"theenglishmanner".

وظائف عسكرية

ظهرت "الكرفتة" في البداية كقطعة تُعرف باسم "الرباط"، وكان عبارة عن وشاح جلدي ضيق يُوضع حول الرقبة، وله وظيفتان أساسيتان:

الحفاظ على سلوك عسكري: ساعد "الرباط" على تثبيت رأس مرتديه في وضع مستقيم، ما ساهم في انضباطه العسكري.

الحماية من السيوف: وفر أيضا للرقبة الحماية من ضربات السيوف في المعارك.

من ساحة المعركة إلى عالم الموضة

سرعان ما لفت "الرباط" أنظار الرجال المهتمين بالموضة، الذين تبنوا هذا المظهر لكن بأسلوبهم الخاص، فاستبدلوه بقماش "الموسلين"، ملفوف حول الرقبة ومربوط من الخلف.

تطور "الكرفتة"

مع مرور الوقت، تطورت رابطة العنق من مجرد قطعة قماش بسيطة، إلى شريط "سوليتير"، تميز شريط بألوانه الزاهية، ما جعله رمزا للأناقة والتميز.

بعد غياب لفترة، عادت ربطة العنق إلى الظهور في أواخر القرن الثامن عشر، لكن هذه المرة لم تكن مصنوعة من الدانتيل، بل من الحرير الفاخر.

مثلت هذه النسخة الجديدة النموذج الأولي لما نعرفه اليوم باسم "ربطة العنق الحديثة" أو "الكرفتة".

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