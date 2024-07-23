كيف يؤثر حدث زخات النيازك على الأبراج الفلكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يشهد يوم 30 يوليو 2024 حدث مميز وهو وصول شهب دلتا الدلو وألفا الجدي إلى ذروتها، وينتج عن ذلك تساقط عدد كبير من الشهب من خلال السماء، أو ما يسمى بـ "زخات النيازك"، وقد تصل هذه الظاهرة قبل الفجر.

وكشف موقعي "people" و"earthsky" عن تأثير حدث "زخات النيازك" على الأبراج الفلكية.

برج الحمل

قد يشعر مواليد برج الحمل بطاقة جديدة ودافع قوي، ما يجعلهم قادرين على تحقيق أهدافهم.

برج الثور

قد يكون هذا الوقت جيد ومميز لأصحاب برج الثور للتركيز على أهدافهم.

برج الجوزاء

قد يشعر مواليد هذا البرج بالحاجة إلى التغيير والابتكار.

برج السرطان

يستطيع مواليد برج السرطان خلال هذا الحدث حل المشكلات مع شريك الحياة.

برج الأسد

يشعر مولود الأسد بالحاجة إلى المغامرة والاستكشاف.

برج العذراء

يشعر مولود العذراء بعدم التوازن والإنزعاج.

برج العقرب

قد يكون الوقت جيد لبرج العقرب للتركيز على التحول والتغيير للأفضل.

برج الميزان

يشعر برج الميزان بالإبداع والثقة بالنفس.

برج القوس

يحاول أصحاب برج القوس التركيز على التفاصيل المهمة في حياتهم المهنية والاهتمام بشريك الحياة.

برج الجدي

وقت مناسب لمواليد برج الجدي للتركيز مع عائلتهم وأصدقائهم.

برج الدلو

حاول التركيز على الاستقرار والأمان في حياتك.

برج الحوت

يشعر أصحاب برج الحوت بالرغبة في التواصل مع الآخرين.

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