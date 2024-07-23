بتحبي تتصوري كتير في الحمام؟.. إليك التفسير النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تنتشر ظاهرة التقاط الصور في الحمام بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين الفتيات، لكن هل تساءلت عن التفسير النفسي وراء هذا السلوك.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن المرآة ليست مجرد أداة لتنعكس عليها صورتنا، بل هي شاشة تعكس مختلف جوانب حياتنا، ولها وظائف نفسية وروحية مهمة.

وظائف المرايا:

تُستخدم المرايا للعناية بالبشرة، ووضع المكياج، والاهتمام بالمظهر بشكل عام.

تُتيح المرايا فرصة التسلية والتعبير عن الذات، ومشاركة اللحظات على وسائل التواصل الاجتماعي.

تساعد المرايا على تنمية مهارات التواصل مع الجسد، ومراقبة الوزن وتحسين صورة الجسم.

النظر في المرآة يُحفز العمليات العقلية والذهنية، ويُعزز الإبداع، ويُحسن من مهارات حل المشكلات.

التدريب على مهارات التواصل والإلقاء، والتغلب على الخوف من التحدث أمام الآخرين.

تفسيرات نفسية لظاهرة التقاط الصور في الحمام:

الشعور بالنرجسية

يدل التركيز المبالغ فيه على المظهر الخارجي على الشعور بالنرجسية، وحب الذات بشكل مفرط.

جذب الانتباه

تلجأ بعض الفتيات إلى التقاط الصور بكثرة في الحمام كوسيلة لجذب انتباه الآخرين، والحصول على إعجابهم وتقديرهم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرغبة في التعبير عن الذات

تستخدم الفتيات الصور كوسيلة للتعبير عن أنفسهن بشكل إبداعي، يظهر ذلك من خلال استخدام الفلاتر والتأثيرات، أو اختيار الملابس والإكسسوارات بطريقة فريدة.

انعدام الثقة بالنفس

يعكس هذا السلوك شعورا بالنقص وانعدام الثقة بالنفس، تلجأ الفتاة إلى تعزيز صورتها الذاتية من خلال الحصول على "إعجابات" وتعليقات إيجابية من المتابعين.

الشعور بالملل أو البحث عن الترفيه

هذه الظاهرة أيضا بمثابة وسيلة للتسلية أو قضاء الوقت بدلا من الأنشطة الأخرى، أو طريقة للتعبير عن الملل أو الشعور بالوحدة.

مخاطر الإفراط في النظر إلى المرآة:

حذر الدكتور هندي من مخاطر الإفراط في النظر إلى المرآة، مؤكدا على أنها تصبح عدوا للمرأة بدلا من صديق.

نصائح لتجنب مخاطر المرايا:

التقليل من عدد المرايا في المنزل، يمكنك وضعها فقط في الأماكن الضرورية مثل الحمام وغرفة الملابس.

تُشوه المرآة الباهتة أو المتسخة صورتك وتُشعرك بعدم الرضا عن نفسك، لذا من الضروري تنظيفها بانتظام.

تجنب وضع المرايا في مواجهة السرير أو مكان جلوسك، ضعيها في جانب من جوانب الغرفة.

وجود إضاءة جيدة عند النظر في المرآة، فالضوء الخافت يُظهرك شاحبا أو مريضا.

التقليل من النظر في المرآة عند المرض، حيث إن مشاعر الحزن والاكتئاب تؤدي إلى زيادة التركيز على المظهر الخارجي بشكل سلبي.

الابتعاد عن المرايا عند الشعور بالحزن، مشاركة الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع، ولا تقارن نفسك بالآخرين.

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