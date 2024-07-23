الطبق الأكثر فتكا في العالم.. وجبة تقتل 20 ألف شخص كل عام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتسبب "كوي بلا" -وهي وجبة شعبية في تايلاند- في وفاة 20 ألف شخص كل عام، إذ تحتوي على السمك النيئ الذي يشكل منبعا للبكتيريا والطفيليات السامة.

وبحسب odditycentral، يعتبر طبق كوي بلا من السلطات الشعبية التي يتناولها شعب لاوس ومنطقة إيسان في تايلاند، ويتكون من سمك مفروم نيء وعصير ليمون وأعشاب وتوابل.

وتكمن المشكلة في الطفيليات التي تعيش في السمك، يتم تحضير طبق "كوي بلا" عادة باستخدام أسماك المياه العذبة النيئة من حوض نهر ميكونج والتي غالبًا ما تكون مصابة بالديدان المفلطحة الطفيلية المعروفة باسم الديدان الحية.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن هذه الطفيليات تسبب أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية التي يعرفها الإنسان، وهو سرطان المرارة، والذي يتسبب في وفاة حوالي 20 ألف شخص في تايلاند وحدها.

ومن المؤسف أن طبق السمك التقليدي يحظى بشعبية كبيرة في منطقة إيسان في تايلاند لدرجة أن إقناع الناس بالتوقف عن تناوله أمر صعب للغاية.

وفي عام 2017، قال نارونج خونتيكيو، جراح الكبد في جامعة خون كاين في تايلاند: "إنه عبء صحي كبير للغاية هنا، لكن لا أحد يعرف عن هذا الأمر لأنهم يموتون بهدوء، مثل الأوراق المتساقطة من الشجرة".

لقد أمضى خونتيكيو، الذي توفي والداه بسرطان المرارة نتيجة تناولهما سمك "كوي بلا"، سنوات عديدة في السفر إلى الريف في شمال شرق تايلاند، مع تحذير الناس من مخاطر تناول هذا الطبق الرخيص الخطير.

واعتبر أن الأجيال الأكبر سنا، التي نشأت على تناول "كوي بلا" الأكثر ترددا في التخلي عنها، معتبرين أن طهي السمك قبل إضافته إلى الطبق يفسد طعمه تماما.

ويقال إن تناول طبق واحد من "كوي بلا" قد يكفي للتسبب في سرطان المرارة. ويُعرف هذا المرض باسم "القاتل الصامت"، حيث يتمتع بأحد أدنى معدلات البقاء على قيد الحياة دون جراحة.

وتوجد في إيسان، أكبر مقاطعة في تايلاند، أعلى حالة إصابة بسرطان المرارة في العالم نتيجة لشعبية "كوي بلا".

أجرى الدكتور خونتيكيو اختبارات واسعة النطاق بين القرويين في مقاطعة إيسان في تايلاند ووجد أن ما يصل إلى 80٪ منهم قد تناولوا ديدانًا حية، وبينما لم يكن جميعهم يعانون من سرطان المرارة، فإن خطر الإصابة بهذه الحالة القاتلة في المستقبل مرتفع.