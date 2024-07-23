رضيع تسلم شهادة والدته.. 5 مواقف مثيرة للجدل في حفلات التخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شهدت حفلات التخرج مؤخرًا موجة من المواقف المثيرة للجدل، التي قسمت الرأي العام بين مؤيد ومعارض، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

فيديو مؤثر

انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة تسلم طفل رضيع وشقيقته شهادة تخرج والدته المتوفاة من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق في محافظة الشرقية.

يُظهر الفيديو شقيقة الطالبة المتوفاة، وهي تحمل ابن شقيقتها الرضيع وتبكي بحرقة أثناء حفل التخرج، بينما يتم الإعلان عن اسم شقيقتها المتوفاة على المسرح. وتتقدم الشقيقة مع ابنها لاستلام شهادة ودرع التخرج نيابة عن والدته، التي لم تُقدر على حضور الاحتفال والاحتفاء بإنجازها مع زملائها.

رقصة مثيرة للجدل

أثار فيديو لطالبة وهي ترقص في حفل تخرجها في الإسماعيلية جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت الطالبة لانتقادات لاذعة من البعض، بينما دافع آخرون عن حقها في التعبير عن فرحتها بطريقتها الخاصة.

يُظهر الفيديو الطالبة، فرح سعيد، وهي ترقص بحماس في حفل تخرجها من كلية التمريض بأكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة في الإسماعيلية. ووجه العديد من رواد مواقع التواصل انتقادات للطالبة، واتّهموها بالرقص بطريقة غير لائقة وسط زملائها من الشباب.

أدى انتشار الفيديو إلى شعور الطالبة بصدمة كبيرة، حيث عبّرت هي ووالدتها عن استيائهما من الهجوم الذي تعرضت له، مؤكدتين أن الفيديو قد تم التلاعب به، وأن الطالبة لم تكن ترقص بطريقة مُخلة بالآداب. كما أوضحتا أن فرح سعيد قد حصلت على المركز الأول على دفعتها، وأنها كانت سعيدة للغاية بهذا الإنجاز، وأن رقصتها كانت تعبيرًا عفويًا عن فرحتها

موقف محرج

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب والاستياء بعد انتشار فيديو لحفل تخرج في محافظة قنا، ظهرت فيه مقدمة الحفل وهي تُهين طالبة أمام الجميع.

يُظهر الفيديو مقدمة الحفل وهي تستدعي طالبة على المسرح لتسليمها جائزتها، إلا أنها بدلاً من ذلك، بدأت بالإساءة للطالبة والسخرية منها، مما أدى إلى شعور الطالبة بالإحراج الشديد.

أثار الفيديو ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا بشدة سلوك مقدمة الحفل، واعتبروها تصرفت بطريقة غير لائقة وغير إنسانية، كما عبّر العديد من الأشخاص عن تضامنهم مع الطالبة، مطالبين بمحاسبة مقدمة الحفل.

رقصة على أنغام الانتقادات

تداول فيديو لطالبة ترقص في حفل تخرجها بجامعة أسيوط جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت الطالبة لهجوم عنيف من قبل بعض رواد مواقع التواصل، بينما دافع آخرون عن حقها في التعبير عن فرحتها بطريقتها الخاصة.

يُظهر الفيديو الطالبة وهي ترقص على أغاني المهرجانات وسط زملائها في حفل تخرجها بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل، وتعرضت الطالبة لانتقادات لاذعة من قبل بعض الأشخاص، الذين اعتبروا رقصها غير لائق ومخالفًا للعادات والتقاليد.

اقرأ أيضا:

ما تفسير حلم عطاء المتوفي - في هذه الحالة يدل على رزق واسع

3 أبراج فلكية معرضة للحسد وضيق الحال.. احذروا

كيف يتنبأ خبير الأبراج بالأحداث قبل وقوعها؟.. عبير فؤاد تكشف أسرار مهنتها

رجل يقاوم الموت لمدة ساعتين أثناء مواجهته 1000 حوت- فيديو

20 صورة تكشف هجوم قرد على فتاة داخل جراج سيارات- لن تتوقع ماذا حدث (فيديو)