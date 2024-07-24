كيف يساعد الشوفان على إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أريزونا أن هناك نوع من الألياف الطبيعية وهو "الشوفان" يعتبر بديل سهل لأدوية التخسيس.

وحققت الدراسة في تأثير أنواع مختلفة من الألياف الغذائية على فقدان الوزن والصحة الأيضية، ومقارنتها بتأثيرات أدوية مثل أوزمبيك وسيماجلوتيد، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ووجدت الدراسة أن جميع الألياف ليست متساوية عندما يتعلق الأمر بالفوائد المتعلقة بالتنحيف.

وفي الدراسة تبين أن الشوفان يزيد من الطاقة، ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون وبيتا جلوكان انخفاضاً كبيراً في زيادة الوزن والدهون في الجسم مقارنة بتلك التي تتبع نفس النظام الغذائي دون المكمل.

لكن الفوائد لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أظهرت مجموعة بيتا غلوكان أيضاً تحسناً في تحمل الجلوكوز وحساسية الأنسولين، وهما عاملان حاسمان في صحة التمثيل الغذائي.

بطانة الأمعاء

والأكثر إثارة للاهتمام ما وجده الباحثون داخل أجسام الفئران، وخاصة في ميكروبيوم أمعائها.

حيث أدى تناول مكملات بيتا جلوكان إلى تغييرات فريدة في أنواع البكتيريا الموجودة في الأمعاء، وأبرزها زيادة مستويات الزبدات، وهو مركب مفيد ينتج عندما تخمر بكتيريا الأمعاء أليافاً معينة.

والزبدات هي بمثابة غذاء خارق للخلايا التي تبطن الأمعاء.

وتشبه تأثيرات استهلاك ألياف بيتا جلوكان الموجودة في الشوفان والشعير بعض الفوائد التي شوهدت مع دواء مثل أوزمبيك.

وتعمل أدوية التخسيس هذه عن طريق محاكاة هرمون يسمى ببتيد شبيه الجلوكاجون-1 (GLP-1)، والذي يساعد في تنظيم الشهية ومستويات السكر في الدم.

وقد وجد الباحثون أن ألياف بيتا غلوكان تحفز أيضاً إطلاق مادة GLP-1 الطبيعي في الأمعاء.