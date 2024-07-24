الامارات | موجة الحر تزيد اشتعال الحرائق في الغرب الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتعل حرائق في ولايات عدة في الغرب الأميركي، من بينها كاليفورنيا وأوريغون ويوتا، فيما تجتاح موجة حرّ جديدة المنطقة.

وفي مقاطعة ريفرسايد في شرق لوس أنجلوس، اندلع حريقان، الأحد الماضي، في مناطق مأهولة. وأتت النار على نحو 800 هكتار.

ويكافح رجال الإطفاء 21 حريقاً بأحجام مختلفة في كاليفورنيا، وفق وكالة «كال فاير»، في مهمة معقدة بسبب موجة الحرّ الجديدة التي يشهدها الغرب الأميركي. وصدرت تحذيرات من موجة الحرّ إلى أكثر من 30 مليون أميركي، خاصة في كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا وولاية واشنطن وأوريغون.

وفي منتصف الشهر الجاري، حذّر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم من موسم حرائق «يبدو نشطاً للغاية»، بعد عامين هادئين شهدا شتاء ممطراً. وتشهد النباتات التي نمت من جديد جفافاً شديداً، تحت تأثير موجات الحرّ المتكررة، ما يزيد الحرائق.