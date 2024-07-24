الامارات | «غوغل» تتراجع عن التخلص من ملفات تعريف الارتباط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة «غوغل»، أول من أمس، إنها تراجعت عن خططها للتخلص من ملفات تعريف الارتباط على متصفح كروم الخاص بها.

وفي 2020، أعلنت «غوغل» للمرة الأولى أنها تريد التخلص مما يسمى بملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية، وهي البيانات المخزنة في متصفحات الويب، التي تتيح للشركات تتبع المستخدمين تلقائياً في متصفح كروم.

ومع ذلك، قالت الشركة إن الانتقال سيتطلب «عملاً كبيراً من قبل العديد من المشاركين».

وكتب نائب رئيس الخصوصية في «غوغل ساندبوكس»، أنطوني تشافيز: «نقترح نهجاً محدثاً يرفع من اختيار المستخدم. بدلاً من إبطال ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية، سنقدم تجربة جديدة في كروم، تتيح للأشخاص اتخاذ خيار مستنير ينطبق على تصفح الويب الخاص بهم، ويمكنهم تعديل هذا الخيار في أي وقت».