الامارات | «غيلان باريه» قد تشكل خطراً على الحياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز الصحة في ألمانيا، بأن متلازمة غيلان باريه (Guillain–Barré syndrome) تندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، وهي عبارة عن التهاب خطر يصيب الجهاز العصبي المحيطي، الذي يشمل جميع الأعصاب الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي).

وأوضح المركز الألماني أن جهاز المناعة يهاجم الخلايا العصبية لسبب غير معلوم على وجه الدقة، مشيراً إلى أن المتلازمة عادة ما تحدث بسبب حالات عدوى فيروسية سابقة مثل «كوفيد-19» أو فيروس إبشتاين- بار، وكذلك بعد حالات العدوى البكتيرية. وتتمثل أعراض المتلازمة المسماة على اسم طبيبي الأعصاب الفرنسيين جورج غيلان وجان ألكسندر باريه في خدر أو وخز في الأطراف، وضعف وهزال في العضلات، وتصلب وآلام العضلات، واضطرابات المشي، ومشكلات التناسق العضلي العصبي.

وقد تشمل الأعراض أيضاً فقدان السيطرة على المثانة والأمعاء، وصعوبات في التحدث والبلع والتنفس، إضافة إلى مشاكل قلبية.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويشمل العلاج الحقن الوريدي بالغلوبيولين المناعي واستبدال البلازما، كما يساعد الكورتيزون في علاج متلازمة غيلان باريه الحادة.