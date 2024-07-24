الامارات | منحوتات فرناندو بوتيرو.. من كولومبيا إلى شوارع روما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض حالياً ثماني منحوتات ضخمة للفنان الكولومبي الراحل فرناندو بوتيرو الذي توفي في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 91 عاماً، في شوارع العاصمة الإيطالية روما.

ومن الأعمال التي حققت شعبية كبيرة بين السياح منحوتة «فينوس النائمة»، بوجود كاتدرائية القديس بطرس والفاتيكان في الخلفية.

ويتم عرض المنحوتات البرونزية التي تزن أطناناً عدة في مكان مفتوح يقع وسط روما التاريخي، وذلك حتى مطلع أكتوبر المقبل.

كما ابتكرت المدينة جولة سيراً على الأقدام تسمح للزائرين بالاستمتاع بمشاهدة جميع المنحوتات.

جدير بالذكر أن بوتيرو الذي ولد في عام 1932 وتوفي في عام 2023 كانت تربطه صلات عديدة بإيطاليا، وكان قد قام خلال أعوامه الأولى برحلات عدة إلى هناك، حيث تأثرت أعماله بأساتذة قدامى من أمثال مايكل أنجلو، وكان يملك منزلاً لقضاء العطلات في توسكانا.