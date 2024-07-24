الامارات | في دبي.. «آية» من الجمال والترفيه البصري المبهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل سكان وزوار دبي في عالم مُعاد تصوره ومليء بالتجارب التفاعلية النابضة بالحياة التي تجمع بين الفن والتكنولوجيا، وتعيد تعريف المتنزهات الترفيهية التقليدية، فمن غرف مليئة بالمرايا وعروض الأضواء إلى الحدائق المضيئة، ينقل متنزه «عالم آية» في دبي الزوار إلى بُعد آخر من خلال 12 غرفة مبهرة مليئة بمنشآت فنية تتعلق بالمستقبل، وهو مقام على مساحة 3716 متراً مربعاً تقريباً.

وقال ألكسندر هيلر الرئيس التنفيذي لشركة هايبر سبيس المؤسسة لـ«عالم آية»: «هذا المتنزه مصمم خصيصاً لجيل جديد من المستهلكين، جيل من المستهلكين يبحث عن الهروب من الواقع، وكما تعلمون يعيش في اقتصاد المرح، اقتصاد التجربة الذي يريد الشعور بالأشياء».

متنزه «عالم آية» الذي دُشن في ديسمبر 2022 تجاوز عدد زواره 750 ألف زائر منذ التأسيس.