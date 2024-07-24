الامارات | جاذبية السيارات الكهربائية.. الألمان يفضلون علامات بلدهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة حديثة أن السيارات الكهربائية التي تنتجها شركات ألمانية تتمتع بسمعة أعلى بين المستهلكين في ألمانيا مقارنة بالطرز الصينية.

وفي مؤشر حديث عن جاذبية السيارات الكهربائية، احتلت العلامات التجارية «فولكس فاغن» و«أودي» و«مرسيدس بنز» المراكز الثلاثة الأولى.

في المقابل، احتلت العلامات المستوردة من الصين «إم جي» و«بي واي دبليو» و«جي دبليو إم» أدنى درجات في المؤشر، على الرغم من انخفاض متوسط ​​أسعارها عن العلامات الألمانية.

وخلال الاستطلاع الذي شمل أكثر من 2000 شخص في ألمانيا، ذكر 62% أن سعر السيارة هو أهم معيار للشراء بالنسبة لهم، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أنهم يولون اهتماماً مماثلاً تقريباً بنطاق السيارة وتكاليف الكهرباء وجودة العلامة التجارية.

وأظهر الاستطلاع أن المستهلكين ينظرون إلى شركتي «مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» على أنهما مبتكرتان بشكل خاص. وحلت «بي إم دبليو» في المركز السابع في التصنيف الإجمالي خلف «تيسلا» و«بورشه» و«هيونداي»، تلتها «أوبل» و«رينو»، ذات متوسط الأسعار المنخفض نسبياً، لتتقدما على الموردين من الصين، الذين حققوا في الاستطلاع نتائج منخفضة فيما يتعلق بالثقة بالجودة. وحققت «تسلا» الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية أيضاً نتائج ضعيفة.