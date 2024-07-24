ما أسباب وأعراض وعلاج متلازمة غيلان باريه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كف مركز الصحة بألمانيا إن متلازمة غيلان باريه تعتبر من ضمن أمراض المناعة الذاتية، وهي عبارة عن التهاب خطير يصيب الجهاز العصبي المحيطي، وقد يشمل جميع الأعصاب الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي).

كما أن جهاز المناعة يهاجم الخلايا العصبية لسبب غير معلوم على وجه الدقة، مشيراً إلى أن المتلازمة عادة ما تحدث بسبب حالات عدوى فيروسية سابقة مثل كوفيد-19 أو فيروس إبشتاين-بار، وكذلك بعد حالات العدوى البكتيرية على سبيل المثال بكتيريا Campylobacter jejuni.

الأعراض

خدر أو وخز في الأطراف وضعف وهزال في العضلات وتصلب وآلام العضلات واضطرابات المشي ومشاكل التناسق العضلي العصبي.

وفقدان السيطرة على المثانة والأمعاء وصعوبات في التحدث والبلع والتنفس، والمشكلات القلبية.

العلاج

يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل تجنب المضاعفات الخطيرة، التي قد تحدث، على سبيل المثال إذا تأثرت عضلات الجهاز التنفسي، ما يشكل خطراً على الحياة.

ويشمل العلاج الحقن الوريدي بالجلوبيولين المناعي واستبدال البلازما، كما يساعد الكورتيزون في علاج متلازمة غيلان باريه الحادة، بالإضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الوقاية من تجلط الدم.