هذا ما يفعله الجزر بصحة البشرة- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها في جامعة سامفورد بألاباما أن تناول الجزر يوميا أو أسبوعيا قد يكون مفيد للعينين وصحة البشرة.

وأوضحت الدراسة أن تناول كيس صغير من الجزر 3 مرات في الأسبوع قد يسهم في زيادة من مستوى الكاروتينات الجلدية، والحماية من الأكسدة وخفض أمراض القلب والسرطان، إلى جانب تجديد شباب البشرة، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وفي الدراسة تم تقسيم المشاركين وعددهم 60 شخصاً إلى 3 مجموعات، تناولت إحداها شرائح التفاح، والأخرى 100 غرام من الجزر الصغير (نصف كوب تقريباً)، والمجموعة الثالثة مكملاً متعدد الفيتامينات.

واستمرت التجربة 4 أسابيع، استخدم الباحثون بعدها أداة لقياس الكاروتينات في جلد المشاركين.

نتائج التجربة

بينت التجربة أن الذين تناولوا الجزر الصغير بانتظام زادت لديهم درجات الكاروتينات في الجلد بنسبة 10%. وكانت النتائج أعلى، حيث بلغت الزيادة 21.6% عندما تناولوا الجزر الصغير وتناولوا الفيتامينات المتعددة.

والكاروتينات مسؤولة عن الألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء الزاهية للفواكه والخضراوات، ويمكن قياسها في الجلد لتقييم استهلاك الفاكهة والخضراوات.

ولم تُرَ فوائد الجلد إلا بين الأشخاص الذين تناولوا الجزر الصغير، ولم يُلاحظ أي تغير في مجموعة شرائح التفاح. بينما شوهد نقص في مستوى الكاروتينات لدى من تناولوا مكملات الفيتامينات فقط.

وفسر الباحثون ذلك بأن العناصر الغذائية النباتية الأخرى الموجودة في الجزر ربما ساعدت في زيادة صحة الجلد لدى من جمعوا بين المكملات والجزر.