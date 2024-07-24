7 علامات خطيرة تنذر بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشف المركز الألماني لأبحاث السرطان مجموعة من العلامات الخطيرة التي تدل على الإصابة بسرطان الثدي، وتشمل:

- تغير في حجم أو شكل أو موضع الثدي

- تغيرات في جلد الثدي أو احمراره

- اتجاه الثدي للداخل أو انتفاخات في الثدي

- اتجاه الحلمة للداخل

- إفراز سائل من الحلمة

- عُقد في الثدي أو الإبطين

- فقدان الوزن غير المبرر

وقد تتطور معظم أورام الثدي في المنطقة الخارجية العلوية من الثدي، كما يتشكل بعضها أيضاً في المنطقة العلوية الداخلية، حيث أن الثدي الأيسر يتأثر أكثر قليلاً من الثدي الأيمن.

لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.