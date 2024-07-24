الوردي الناعم.. موضة طلاء الأظافر لفصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تُنصح مجلة "Instyle" محبات الموضة باعتماد لون طلاء الأظافر الوردي الناعم خلال فصل الصيف، حيث يتناغم بشكل رائع مع لون البشرة البرونزية ويمنحها لمسة ساحرة وجذابة.

وتؤكد المجلة المتخصصة في الموضة والجمال أن هذا اللون يُبرز جمال البشرة المدبوغة بشكل خاص إذا كان يحتوي على جزيئات متلألئة تضفي عليه بريقًا خاصًا.

طريقة التطبيق

يتم وضع طبقة أو اثنتين من طلاء الأظافر الوردي الناعم.

بعد ذلك، يتم وضع طبقة من طلاء علوي (Top Coat) لضمان ثبات اللون لفترة أطول.

مميزات طلاء الأظافر الوردي الناعم:

يتميز طلاء الأظافر باللون الوردي الناعم بطابعه الرقيق والأنثوي.

يُعدّ لونًا محايدًا يتناغم مع جميع ألوان الملابس.

يُضفي لمسة ساحرة على لون البشرة البرونزية.

نصائح إضافية

يمكن استخدام طلاء الأظافر الوردي الناعم مع مختلف تصاميم الأظافر، سواء كانت بسيطة أو مُعقدة.

لإضافة لمسة إبداعية، يمكن دمج اللون الوردي الناعم مع ألوان أخرى مثل الأبيض أو الذهبي.

يُنصح بالعناية بالأظافر بشكل منتظم للحفاظ على صحّتها وشكلها الجذاب.

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