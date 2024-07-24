بأقل من 10 جنيهات- نوع طعام يحمي قلبك والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ستات البيوت يعتادون بشكل يومي على استخدام العديد من البهارت في الطعام، دون معرفة الفوائد الصحية لها بشكل كبير، ومن بين تلك البهار "الفلفل الأسود"، الذي لا يخلوا من أي مطبخ.

وهذا النوع من البهار متوفر في جميع المحال والسوبر ماركت ويمكن الشراء حسب الرغبة والكمية، وأسعاره في متناول الجميع، من بداية 5 جنيهات.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن الفلفل الأسود من التوابل الشائعة، والمفيدة لصحة القلب والكوليسترول، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف، وأيضًا تساهم في الحماية من أمراض القلب، والأوعية الدموية، كما يحسن من تدفق الدم وتوسيع الأوعية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "البيبيرين" وهي مركب من مضادات الأكسدة تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وتقلل من الالتهابات، كما تنظم مستويات السكر في الدم.

وقدمت عدة نصائح عند استخدام الفلفل الأسود:

استخدام الفلفل الأسود الطازج.

استخدام الفلفل أول بأول بعد طحنة.

وضع كميات مناسبة على الطعام.

استشارة الطبيب المختص إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني أي أمراض أخرى.

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