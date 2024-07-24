هذا ما يفعله تناول الملح والسكر في القلب.. مفاجأة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يؤثر كل من السكر والملح على أجسامنا، فالأول يمد أجسامنا بالوقود اللازم للعمل بشكل سليم، أما الثاني يوازن السوائل، ويساعد في الحفاظ على وظائف الأعصاب والعضلات بشكل سليم وينظم ضغط الدم، لكن هل تعرف مخاطر الإفراط؟.

ووفقا لموقع onlymyhealth، فإن الملح والسكر عند تناولهما بإفراط قد يؤديا إلى مضاعفات على أعضاء الجسم وخاصة القلب.

السكر والقلب

الإفراط في تناول السكر، يؤثر على القلب بشكل خطير، وقد يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني والسكري، وهو ما يؤدي بدوره إلى تصلب الشرايين وتضييقها.

هذا الأمر قد يحد من تدفق الدم إلى القلب، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الإفراط في السكر أيضا يسبب مشكلات صحية مثل السمنة والكبد الدهني، ومرض السكري، ما يؤثر على القلب.

الملح والقلب

من المهم تناول أقل من 5 جرامات من الملح يوميا للأشخاص الأصحاء، بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية لتقليل خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الإفراط في استهلاك الملح يسبب ارتفاع ضغط الدم وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

كيف تتناول الملح والسكر بشكل آمن؟

بتناول 23,00 ملجم من الملح يوميا كحد أقصى، ولكن هذا الرقم ينخفض إلى 1,500 ملجم يوميا بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

بالنسبة لاستهلاك السكر، يجب عدم استهلاك أكثر من 10% من السعرات الحرارية اليومية.

استبدل السكر بالعسل والملح بالأعشاب وعصير الليمون والتوابل والبدائل قليلة الصوديوم مثل الخردل وصلصة الصويا.

تجنب الصلصات والمخللات للحد من استهلاك الملح، و تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية للحد من استهلاك السكر.

تجنب الأطعمة المصنعة.

شرب كميات كبيرة من الماء للتخلص من الصوديوم الزائد في الدم.

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