"احجز معاد فورا".. أعراض صداع تستدعي زيارة طبيب الأعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يؤثر الصداع على الدماغ بشكل سلبي، ويمتد هذا التأثير إلى صعوبة أداء مهام حياتك اليومية، لكن نوعه يعتمد على السبب وتكرار الحدوث والشدة.

وبحسب موقع onlymyhealth، هناك أعراض صداع تستدعي زيارة طبيب الأعصاب فورا، وهي:

صداع مفاجئ وشديد

الصداع مع الضعف، والخدر وصعوبة الكلام، أو تغيرات في الرؤية.

الصداع بعد إصابة في الرأس.

صداع مستمر أو متفاقم رغم العلاج.

الصداع مع أعراض مثل الحمى، وفقدان الوزن، وتيبس الرقبة، أو الطفح الجلدي.

الصداع مع تغير في الحالة العقلية مثل الارتباك أو النوبات أو فقدان الوعي.

أنواع صداع تستدعي زيارة طبيب الأعصاب

الصداع المزمن: الصداع النصفي المتكرر، خاصة إذا حدث لمدة 15 يوما أو أكثر فى الشهر.

الصداع العنقودي: صداع شديد يحدث في أنماط متكررة أو مجموعات.

الصداع النصفي الشللي: الصداع النصفي المصحوب بشلل مؤقت أو ضعف حركي.

الصداع المقاوم: هو الصداع المستمر الذي لا يستجيب للعلاجات القياسية.

الصداع اليومي المستمر الجديد: ظهور مفاجئ للصداع اليومي الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

كيف تواجه الصداع الشديد؟

قبل الذهاب إلى الطبيب يمكنك فعل ذلك:

تناول مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين، أو الأسيتامينوفين، أو الأسبرين.

النوم المنتظم، والترطيب، واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب مسببات الصداع المعروفة.

عمل الكمادات الباردة أو الدافئة ووضعها على الرأس أو الرقبة كي تساعدك في تخفيف الألم.

الالتزام بالنشاط البدني لتقليل تكرار وشدة الصداع.

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