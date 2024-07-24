تظهر في غرفة النوم... علامة تشير إلى ارتفاع مستويات سكر الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة مهمة حول أنماط النوم أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من صعوبة النوم في الوقت المحدد، أو الذين يقضون ساعات في السرير أطول من المعتاد، معرضون لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقام الباحثون في جامعة مانشستر وبوسطن بتحليل بيانات أنماط النوم على مدار سنوات والتي قدمها 84421 مشاركًا إلى البنك الحيوي البريطاني.

وأشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة Diabetes Care، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 59 في المائة، بحسب إكسبريس.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد الانحراف عن أنماط النوم المتوسطة للأفراد، زادت احتمالات إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين ينامون لمدة تتراوح بين 31 و45 دقيقة عن متوسط نومهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15%.

وفي الوقت نفسه، فإن أولئك الذين ينامون بشكل منتظم لمدة تزيد عن ساعة شهدوا ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تزيد عن الثلث (34%).

كان أولئك الذين واجهوا صعوبة في الحفاظ على نمط نومهم خلال 90 دقيقة من المعدل الطبيعي هم الأكثر عرضة للخطر.

وانتهى الأمر بأغلبية هؤلاء الأفراد (59%) إلى الإصابة بهذه الحالة بعد فحص طبي بعد سبع سنوات ونصف من الدراسة الأولية، وفقًا لتقارير Gloucestershire Live.

وفي حديثها إلى Medical News Today، ألقت طبيبة الأعصاب سودها تالافاجهولا الضوء على كيفية تداخل اضطرابات النوم مع إنتاج الهرمونات، بما في ذلك الأنسولين، قائلة: "في كل من الأهداف السريرية والبحثية، نرى أن اضطرابات النوم تغير المسارات الهرمونية، أثناء النوم، يخضع المحور الغدد الصماء بالكامل، أي المسار الذي يشمل جميع الوظائف الهرمونية، لتغيير دوري.

"إن الهرمونات التي لا يحتاجها الجسم أثناء النوم، بسبب قلة النشاط، مثل الأنسولين والستيرويدات، تنخفض عادة. وترتفع مستوياتها في الصباح، لتلبية الطلب على النشاط. ويساهم ضعف النوم في ضعف استخدام الجلوكوز والدهون."

يبدو أن العلاقة بين أنماط النوم وارتفاع خطر الإصابة بالسمنة أو مرض السكري من النوع 2 هي علاقة متبادلة - حيث يمكن لمؤشرات كتلة الجسم غير الصحية والحالة التي تسبق مرض السكري أن تجعلك تفقد جودة النوم.

وكما أشار الدكتور تالافاجهولا: "إن العلاقة متعددة العوامل وتذهب في الاتجاهين، وهذا يعني أن اضطرابات النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة، ويمكن أن تساهم هاتان الحالتان أيضًا في اضطرابات النوم".

لذا، بالنسبة لأولئك الذين يجدون أنفسهم محرومين من النوم الجيد ليلاً ويظهرون علامات نموذجية لمرض السكري من النوع 2 مثل التعب المستمر أو التبول المتكرر، فمن الحكمة طلب المساعدة من طبيب، يمكنه تقديم التشخيص، إذا لزم الأمر، فضلا عن تقديم نصائح لا تقدر بثمن.