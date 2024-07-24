لسبب غريب.. 10 صور تكشف حفل زفاف يتحول لـ "خناقة شوارع" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحول حفل زفاف في ولاية أوتار براديش بالهند إلى ساحة معركة دامية، بعد أن هاجم العريس وعائلته أهل العروس بسبب غياب السمك من "البوفيه".

بدأت المشاجرة بعد أن اكتشف الحاضرون غياب وجبة السمك التي كانت مُدرجة في قائمة الطعام، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية حادة بين عائلتي العروسين سرعان ما تطورت إلى "مشاجرة" بالأيدي.

قالت والدة العروس: "عندما علم العريس، أبيشيك شارما، بغياب وجبة السمك، صفع عروسته على وجهها، ولم يكتف بذلك، بل صفعني أنا وزوجي أيضا، ثم هاجمنا 10 أشخاص من عائلة العريس، ما أدى إلى إصابة أفراد عائلتنا بجروح متفاوتة الخطورة".

انتشر مقطع فيديو للحادث على الإنترنت، يُظهر فيه المعازيم وهم يلقون اللكمات والركلات على بعضهم البعض دون تمييز، بينما كانت العائلتان تتجادلان بعنف.

ويُظهر الفيديو أيضا حالة الفوضى التي سادت المكان، حيث تحول حفل الزفاف إلى ساحة معركة.

قدم والد العروس شكوى ضد العريس، وعلى الفور أُلقي القبض على العريس و5 من أفراد عائلته، وما زال التحقيق جار في الحادثة.

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