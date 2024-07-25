تحتفل بزفافها على مروان عطية.. معلومات لا تعرفونها عن سلمى صقر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في أجواء تملأها البهجة والسعادة، يحتفل مروان عطية لاعب النادي الأهلي والبلوجر سلمى صقر بحفل زفافهما مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور العائلة والأصدقاء ونجوم الكرة المصرية.

وتألق العروسين بإطلالة جذابة، إذ ارتدت العروس فستانا طويلا منفوشا باللون الأبيض، مزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها "طرحة زفاف" مزينة بالتطريزات.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من كوليه، وحلق.

بينما ارتدى العريس بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص بنفس اللون، وبنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم معلومات لا تعرفونها عن سلمى صقر، وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سلمى صقر، أشهر بلوجر أهلاوية.

تبلغ من العمر 25 عاما.

تخرجت كلية لغات وترجمة من جامعة "فاروس" بمدينة الإسكندرية.

تعد سلمى صقر من أشهر بلوجر على موقع "إنستجرام".

يتابعها أكثر من 200 ألف متابع على موقع "إنستجرام".

أعلنت خطوبتها لمروان عطية، لاعب النادي الأهلي في عام 2022.

تشتهر بإطلالاتها الجذابة ودعمها الكبير للنادي الأهلي.

تحرص على التواجد في مدرجات الملاعب لتشجيع خطيبها مروان عطية بحماس كبير.

تجمع "سلمى" بين الجمال والذكاء والشغف بكرة القدم، ودعمها الدائم للنادي الأهلي.

حرصت سلمى على مشاركة متابعيها على "إنستجرام" صور من احتفالات بليلة الحناء مساء أمس السبت الماضي، والتي تميزت بالأجواء الرومانسية والسعادة.

تحتفل مساء اليوم بحفل زفافها من لاعب النادي الأهلي مروان عطية.