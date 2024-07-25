هل هذه كائنات فضائية؟.. مومياوات غير بشرية تثير الجدل في بيرو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت مومياوات غريبة اكتشفت في بيرو العام الماضي، جدلا كبيرا بعدما كشف تحليل بصمات الأصابع أنها ليست بشرية.

وتشير الأخاديد القطرية الغريبة الموجودة على أطراف الأصابع وأصابع القدم في إحدى "المومياوات الغريبة" والمثيرة للجدل في بيرو إلى أصل غير بشري لهذه البقايا الغريبة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

هذا الاستنتاج جاء بعد سلسلة فحوصات أجراها الخبير الأمريكي جوشول ماكدويل على واحدة من المومياوات الستة، التي كشف عنها خلال سبتمبر 2023 في "الكونجرس المكسيكي".

وأجرى ماكدويل الفحوصات بالتعاون مع خبيرين شرعيين مستقلين من الولايات المتحدة، إذ أخذ عينات من المومياء التي أطلق عليها اسم "ماريا"، فتبين أنها شبيهة بمومياوات من عام 300 قبل الميلاد في الصين، وفقا لكتاب بصمات الأصابع الصادر عن وزارة العدل الأمريكية.

وخلال الفحوصات، لم يعثروا على حلقات بصمات الأصابع أو أصابع القدم، خاصة أنه مدعٍ عام جنائي سابق، وعلى اطلاع معمق بهذه الأمور، ما يعني أن ماريا ليست من البشر.

يعود تاريخ استخدام بصمات الأصابع - أو ما يعرف تقنيًا باسم "طبعات الاحتكاك الجلدية" - إلى عام 300 قبل الميلاد في الصين وفقًا لكتاب مصدر بصمات الأصابع التابع لوزارة العدل الأمريكية .

وقال ماكدويل في تصريح للصحيفة: "جزء كبير من جسدها مغطى بالتراب الأبيض المجبول بالمياه، لكن على الأصابع المكشوفة ظهرت نتوءات مستقيمة، فيما بصمات البشر مستديرة، رغم ذلك من السابق لأوانه الإدلاء بأي تصريحات حول المومياوات الغامضة".

واعتبر أنه قد يكون هناك تفسير منطقي للبصمات الغريبة على أصابع اليدين والقدمين، والتي قد تكون تأثرت بالطريقة التي حفظت بها المومياوات، أو نوعية حياتها التي سبقت البشرية بمئات السنين.

وكشف أنه لجأ إلى والده الدكتور جون ماكدويل، طبيب أسنان شرعي متقاعد لدراسة سجلات أسنان المومياوات، لكنه لم يجد في كل السجلات التي يعرفها نفس نوعية الأسنان وتراصها، لذلك اضطر إلى القيام بزيارات متكررة إلى المكسيك والبيرو لمواصلة الأبحاث.

وكشف أن "ماريا"، إحدى عينات "مومياء نازكا"، نسبة إلى المقاطعة الواقعة في جنوب غرب بيرو، حيث عثر عليها، إما واحد من اثنين دمة مصنعة ولا تزال الأبحاث تدرس هذا الاحتمال أو إنها لكائنات غير البشر الحاليين.

وكان المؤرخ من أمريكا اللاتينية كريستوفر هيني قد اعتبر الأمر أكثر بساطة من كل هذه التعقيدات، لأن مناطق متعددة في أمريكا اللاتينية، تتمتع بتقليد غني في ممارسات ربط الرأس المعتمدة للحفاظ على جماجم الأطفال الأموات.

واعتبر أن هذه الطريقة قد تكون أثرت على طول الرأس وحتى الأصابع وتبديل شكل بصماتها بعد مئات السنين من الحفظ في التراب الأبيض المليء باليرقات التي تغذت على الجلد.

5 أبراج الحظ هيلعب معاهم الفترة القادمة وهتتغير أحوالهم للأفضل



"الفلفل الأسود على الملح" إليك تأثيره على صحة الكلى والكبد

4 أبراج محظوظة في العمل خلال الفترة المقبلة.. من بينها الجوزاء



فوائد صحية غير متوقعة لـ دبس الرمان.. احرص على إضافته لطعامك

نصائح للوقاية من حصوات الكلى.. وطرق للتخلص منها