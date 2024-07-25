لتوقف الرغبة الشديدة في تناول السكر.. تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت دكتورة التغذية، كيرستن شوكي، أن هناك نظام غذائي يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكريات، كما أنها تقلل الالتهابات، من خلال تناول الأطعمة المخمرة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

روت شوكي قصتها الشخصية مع تغيير نظامها الغذائي وتعديل بعد العادات الغذائية لدى أفراد عائلتها، قائلة: "كان زوجي يميل لتناول الحلويات حتى بدأنا في تناول الكثير من الأطعمة المخمرة، ثم بدأت أمعاؤه تتغير".

وأوضحت كيرستن، من خلال التعمق في العلم: "أحد الأشياء الرائعة هو أن ميكروبات الأمعاء تحدد رغباتنا الشديدة. إذا شعرت بالذنب تجاه رغباتك الشديدة في تناول السكر، قم بإلقاء اللوم على أمعائك".



وأشارت إلى أن "هذا جزء من العلاقة بين الأمعاء والدماغ"، مسلطة الضوء على الحقيقة المعروفة، وهي أن الرغبة الشديدة في تناول السكر والحلويات غالبا ما تتضاءل عندما يتبع الناس نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة المخمرة.

وكشفت كيرستن أنه من خلال عدم تغذية الميكروبات بالسكر، تتضاءل أعدادها، ما يفسح المجال أمام ميكروبات مفيدة أخرى.



وقدمت كيرستن نصائح لأولئك الذين ليس لديهم الوقت لتخمير الطعام في المنزل، واقترحت دليلا للعثور على المنتجات المخمرة عالية الجودة في المتاجر، وفقا لتقارير Gloucestershire Live.

وقالت: "إذا كنت ستذهب إلى متجر البقالة، اتجه إلى قسم الثلاجة إذا كنت تريد الأطعمة الحية المخمرة،لأنها ستكون غير مبسترة".

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