الامارات | بتشريع واسع.. أميركا تسعى لحماية الأطفال على الإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُفترض أن يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، هذا الأسبوع، على مشروعَي قانونين يهدفان إلى حماية الأطفال على الإنترنت، في أوّل تشريع واسع النطاق منذ سنوات يستهدف القطاع التكنولوجي على المستوى الوطني.

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أول من أمس، أن لديه ما يكفي من الأصوات لتمرير النصّين اللذين تمّ صوغهما، بعد مشاورات مع أهالي مراهقين تعرضوا للتحرّش والاستغلال وغير ذلك من الأذى عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن قانون سلامة الأطفال على الإنترنت وقانون حماية الحياة الخاصة للأطفال على الإنترنت سيُطرحان للتصويت اليوم.

وقال: «لقد كان طريقاً طويلاً وصعباً للوصول إلى مشروعي قانونين يُحتمل أن يغيّرا أو ينقذا حياة كثيرين، لكننا اليوم اتخذنا خطوة كبيرة جداً نحو النجاح».