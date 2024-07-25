الامارات | متطوعون ينقذون طيور النحام في عين مليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ متطوعون ومحبون للطيور والحيوانات في عين مليلة بالجزائر عشرات من طيور النحام التي تأثرت بالجفاف في المنطقة.

وتضمنت الجهود، التي قادها التاجر ومصور المناظر الطبيعة طارق قواجلية، نقل 283 من طيور النحام الوردية الصغيرة من برك جافة إلى أماكن أخرى رطبة.

وقال قواجلية إنه من المتوقع أن تهاجر الطيور التي أنقذت بعدما تتعافى تماماً، مشيراً إلى أنها ستهاجر لجنوب إفريقيا بالضبط. وأنقذ المتطوعون أيضاً طيور نحام أُصيبت في حوادث سيارات، ويعمل أطباء بيطريون على علاجها قبل إطلاقها مرة أخرى في الماء.

من ناحيته، قال مراد عجرود، وهو سائق سيارة أجرة «أحضرت هذا الطائر من البركة، أنقذناه عندما ذهبنا إلى هناك وأخذناه إلى الطبيب البيطري بعدما صدمته سيارة، وأحضرناه إلى هنا حتى يتعافى ثم سنطلقه في بركة أخرى مع رفاقه».