الامارات | بريجيت باردو تنتقد مشروع قانون الكلاب الضالة في تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت الممثلة الفرنسية السابقة، بريجيت باردو رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول من أمس، نبهته فيها إلى أن مشروع قانون يُدرَس حالياً في شأن الكلاب الشاردة، يشكّل «تهديداً رهيباً» لهذه الحيوانات.

واستنكرت النجمة السينمائية السابقة التي ترأس مؤسسة للرفق بالحيوان في الرسالة مشروع قانون مثير جداً للجدل، يصل إلى حد القتل الرحيم لنحو أربعة ملايين كلب ضال في تركيا.

وكتبت الممثلة: «لقد كانت تركيا حتى الآن مثالاً للرأفة بالقطط والكلاب الضالة التي يمكنها العيش في وئام مع السكان».

وأضافت «لا تَدَعوا تركيا تصبح دولة غير محبوبة ومنتقدة، بسبب لامبالاتها وقسوتها تجاه كائنات حساسة هي أوفى رفاق لنا».

ولاتزال اللجنة البرلمانية المختصة تنظر في مشروع القانون الذي ينصّ على وجوب القبض على أعداد كبيرة من الكلاب، وتعقيمها ويصل إلى حدّ إعدامها بواسطة القتل الرحيم في غضون 30 يوماً في حال لم يتم تبنيها.

وأكدت بريجيت باردو أن «القتل أو الأسر ليسا إجراءين وحشيين فحسب، بل يؤديان أيضاً إلى نتائج عكسية ولا يفضيان سوى إلى تفاقم عدد الكلاب والقطط الضالة».