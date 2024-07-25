الامارات | «اللوفر أبوظبي» يدعو العائلات لخوض مغامرة ممتعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف متحف اللوفر أبوظبي عن لعبة «سر نجوم القبة» التي تتيح للعائلات والأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً فرصة خوض مغامرة ممتعة، واكتشاف الأسرار الخفية الكامنة بين نجوم قبة المتحف.

وأشار «اللوفر أبوظبي» إلى أن هذه اللعبة مصممة بشكل خاص للمتحف، ولا يمكن لعبها إلا داخل قاعات العرض الدائمة.

واللعبة عبارة عن تطبيق ويب، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر رابط أو رمز الاستجابة السريعة (QR) المتوافر في المتحف دون الحاجة إلى تنزيلها من متجر التطبيقات.

ويمكن للزوار الاستمتاع بهذه اللعبة عبر أجهزتهم الخاصة (الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية)، وخلال المراحل المبكرة من تطوير اللعبة، دعا المتحف مجموعة من العائلات برفقة أطفالها إلى تجربة جزء من اللعبة، إذ شاركت 19 أسرة و34 طفلاً في التجربة على مدار ثلاثة أيام.

وتدعو «سر نجوم القبة» اللاعبين إلى الانطلاق في عالم خيالي مخفي داخل المتحف، إذ توفر للمشاركين مغامرة مجانية باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، تحت إشراف الثعلب اللطيف «فولبي»، لينطلق اللاعبون في مهمة لاستعادة طاقة القبة من خلال جمع 12 نجمة مميزة مخبأة في جميع أنحاء قاعات العرض. ومن خلال حل الألغاز، تعزز اللعبة مهارات الملاحظة لدى الزوار الصغار، كما تدعم قدرتهم على التعلم من خلال اللعب.

. 12 نجمة مميزة مخبأة في أنحاء قاعات العرض على اللاعبين اكتشافها.