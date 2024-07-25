الامارات | رحيل رائد موسيقى البلوز البريطانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عن 90 عاماً، المغني والموسيقي البريطاني جون مايال، الذي كان رائد موسيقى البلوز الإنجليزية في ستينات القرن الماضي، وشخصية مؤثرة في عالم الروك.

وأوضح بيان منشور على صفحة الراحل الرسمية عبر «فيس بوك»، أنه توفي الاثنين الماضي في منزله بكاليفورنيا، لكنه لم يذكر السبب الدقيق لوفاته، مشيراً إلى أن «المشكلات الصحية التي دفعت جون إلى إنهاء مسيرته في مجال الحفلات الموسيقية، جعلت أخيراً أحد أكبر المسافرين في العالم يرقد بسلام».

وكان المغني وعازف الهارمونيكا والكيبورد والغيتار المولود بالقرب من مانشستر عام 1933، أحد أبرز وجوه موجة «طفرة البلوز» التي اجتاحت إنجلترا في منتصف الستينات. ففي عام 1963، انتقل جون مايال من شمال إنجلترا إلى لندن. وقرر التخلي عن وظيفته في مجال التصميم الغرافيكي، ليتفرغ لموسيقى البلوز التي يعود منشؤها إلى سود أميركا.

ومن خلال فرقة «بلوز بريكرز» التي كان يقودها، طوّر موسيقى البلوز، وبرز من خلال التعاون معه في الفرقة الكثير من عازفي الغيتار الشباب الذين اكتسبوا فيما بعد شهرة واسعة.

وهاجر جون مايال إلى كاليفورنيا في 1968. وقال في 1997 إنه عندما شرع في عزف البلوز في الستينات، «كانت هذه الموسيقى تُعدُّ أمراً جديداً بالنسبة لإنجلترا البيضاء».