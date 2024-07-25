نصائح للاعتناء بالبشرة بعد التعرض الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عادة ما تتطلب البشرة اهتمام بعد التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف حتى تساهم في تحسين البشرة واستشفائها.

شيخوخة البشرة



وأوضحت مجلة “Instyle” أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل مكثف يعزز تكون ما يعرف بالجذور الحرة “Free Radicals”، التي تهاجم خلايا البشرة وتسبب في تلفيات، كما أنها تُعجّل بشيخوخة البشرة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يرفع أيضاً خطر الإصابة بالتصبغات اللونية وتلف الأنسجة الضامة.

"ما بعد التعرض للشمس"

ولمواجهة هذه المخاطر، أوصت “Instyle” بالعناية بالبشرة جيداً بعد التعرض لأشعة الشمس بشكل مكثف، وذلك باستخدام ما يعرف بمستحضرات "ما بعد التعرض للشمس" (After Sun)، والتي تعمل على تهدئة البشرة المجهدة وترطيبها وحمايتها من الشيخوخة.

وتحتوي هذه المستحضرات على مضادات أكسدة مثل الكاروتينات وQ10 وفيتامين C، والتي تحارب الجذور الحرة وتقلل من تلف الخلايا، كما أن لها تأثير وقائي ضد التجاعيد وتقليل الاحمرار.

وتعمل هذه المستحضرات أيضا على ترطيب البشرة بفضل احتوائها على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك والجليسرين، وكذلك الألو فيرا، والتي تتمتع أيضاً بتأثير مثبط للالتهابات.

ومن المهم أيضاً اختيار المستحضرات ذات القوام الخفيف مثل اللوشن والجِل، مع مراعاة الابتعاد عن المنتجات المحتوية على الزيت، نظراً لأنها قد تؤدي إلى تراكم الحرارة، ومن ثم زيادة الالتهاب.