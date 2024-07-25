معدن هام يحمي من الالتهاب الرئوي.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

إن الزنك من المعادن التي تحمي من الالتهاب الرئوي، حيث إنه يحمي من بكتيريا المكورات الرئوية، التي تعد من أبرز أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي، وهي تنتقل عبر السعال والعطس، وفقًا لما ذكره مركز الصحة بألمانيا.

المصادر الغذائية

وأوضح المركز أن الزنك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة المناعة ومقاومة الالتهابات البكتيرية، مشيراً إلى أن مصادره الغذائية تتمثل في لحم البقر والجبن والحليب والبيض ورقائق الشوفان والعدس والمكسرات مثل الكاجو والجوز البرازيلي.

وأضاف المركز أن تناول كمية جيدة من فيتامين C يؤدي إلى تعزيز امتصاص الزنك (على غرار الحديد)، لافتاً إلى ضرورة نقع البقوليات لمدة يوم أو يومين قبل تحضيرها لتقليل محتوى حمض الفيتيك، الذي قد يقلل من امتصاص الزنك.

وفي حالة النقص الشديد في مستوى الزنك بالجسم، فإنه يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية المحتوية عليه، وذلك تحت إشراف الطبيب.

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