للوقاية من الخرف.. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

هناك بعض التدابير المهمة التي يمكنها أن تقي من الخرف، حيث تعمل على تنشيط المخ للحد من التدهور المعرفي، حسب ما ذكرت مبادرة أبحاث ألزهايمر بألمانيا.

وأوضحت المبادرة أنه يمكن تنشيط المخ من خلال تعلم شيء جديد كتعلم لغة جديدة مثلاً أو الرسم، كما يمكن تنشيط المخ من خلال ممارسة الألعاب الذهنية كالشطرنج والسودوكو وحل لغز الكلمات المتقاطعة.

نمط حياة صحي

وأكدت المبادرة على أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من الخرف، حيث ينبغي تناول أغذية صحية مثل الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة ومصادر البروتين قليلة الدسم مثل الأسماك والدواجن والبقوليات، مع الابتعاد عن الأغذية المصنعة والأغذية الغنية بالسكر أو الدهون قدر المستطاع.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من أجل تنشيط سريان الدم في الدماغ، وللسبب ذاته، ينبغي الإقلاع عن التدخين، نظراً لأن التدخين يلحق ضرراً بالأوعية الدموية، ما يسبب خللاً في سريان الدم.

ومن الضروري أيضاً ضبط مستوى السكر بالدم، وكذلك قيم ضغط الدم، مع مراعاة أخذ قسط كاف من النوم يتراوح من 7 إلى 9 ساعات، نظراً لأهمية النوم الكافي لصحة الدماغ.