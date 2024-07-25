تناوله قبل الوجبات.. مشروب سحري يساعد على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت أخصائية التغذية البريطانية الدكتورة تارا كولينجوود أن هناك مشروب سريع التحضير تناوله قبل الوجبات قد يسهم في إنقاص الوزن والشعور بالإمتلاء لفترة طويلة ومنع الإفراط في استهلاك الوجبات الخفيفة غير الضرورية والالتزام بنظام غذائي صحي.

وكل ما تحتاجه هو كوب من الماء وملعقة من بذور الشيا وشريحة من الليمون لإضفاء نكهة وفوائد صحية إضافية، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبذور الشيا غنية بالألياف والبروتين، وكلاهما معروف بتعزيز صحة الأمعاء والحد من الجوع والشعور بالشبع لفترات طويلة من الوقت.

كما إن تناول كوب من الماء المنقوع ببذور الشيا قبل 30 دقيقة من الوجبات قد يساعد في تقليل تناول الطعام والحفاظ على التحكم في الحصص.

ويمكن لبذور الشيا أن تمنع الجوع لأنها تستغرق وقتا أطول للهضم، بالإضافة إلى إنها تساعد على منع الجوع الشديد وتناول المزيد من الطعام في وقت لاحق من اليوم.

كما إن إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشيا إلى الماء قد يسهم في الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام، وتناولها في الصباح على وجه الخصوص قد يعزز عملية الهضم ويحسن حركة الأمعاء.

ومن الضروري شرب الكثير من الماء كلما تناولت بذور الشيا بسبب محتواها العالي من الألياف، وسيساعد ذلك على الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والغازات ومشكلات الجهاز الهضمي الناجمة عن تناول الكثير من الألياف دون شرب كمية كافية من الماء.

ويمكن أن تصبح بذور الشيا أكثر أمانا للأكل عن طريق نقعها في الماء، حيث أن تناولها نيئة وبكميات كبيرة قد يشكل خطر الاختناق، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

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