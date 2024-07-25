مشروب سحري تناوله على الريق يحميك من 7 مشكلات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتبر شرب العسل مع الماء الدافئ يوميا آمنا بشكل عام بالنسبة لمعظم الأشخاص ويمكن أن يوفر فوائد صحية مختلفة ويحمي من بعض الأمراض، وفق ما كشف موقع "health".

إنقاص الوزن:

العسل بالماء الدافئ يعزز الشعور بالشبع وينقص الوزن، ومن خلال تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية أو عالية السعرات الحرارية، فقد يؤدي ذلك إلى التحكم في الحصص وتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

ترطيب الجسم:

شرب الماء الدافئ مع العسل في الصباح يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم ودعم الصحة والوظائف الجسدية المختلفة من خلال الترطيب المناسب.

تحسين الهضم:

هذا المشروب يهدئ الجهاز الهضمي ويقلل من التهيج ويحمي من عسر الهضم والانتفاخ ويحفز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

تقوية المناعة:

العسل غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للميكروبات، وقد يسهم مزجه مع الماء الدافئ في تعزيز جهاز المناعة والحماية من العدوى.

صحة البشرة:

يُستخدم العسل غالبا في منتجات العناية بالبشرة، وذلك نظرا لاحتوائه على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، لذا فهو يسهم في ترطيب البشرة ومنع حب الشباب والبقع الجلدية.

تقليل الالتهاب:

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تخفيف التهاب الحلق والأمراض الالتهابية، وعند دمجه مع الماء الدافئ، يمكن أن يوفر الراحة من الانزعاج المرتبط بالالتهاب.

الوقاية من آلام العضلات:

السكريات الطبيعية الموجودة في العسل تسهم في إمداد الجسم بالطاقة، ما قد يساعد في تقليل آلام العضلات.

اقرأ أيضًا:

تحتفل بزفافها على مروان عطية.. معلومات لا تعرفونها عن سلمى صقر

5 أبراج ستواجه تعثرات مالية وعاطفية شهر 8 - خلي بالك

ضرب وسحل.. مقطع فيديو لامرأة تتعدي على حماتها يثير غضب السوشيال ميديا

تظهر في غرفة النوم... علامة تشير إلى ارتفاع مستويات سكر الدم

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت وجبة واحدة فقط في اليوم